女星和家馨2006年與何豪傑結婚便淡出演藝圈，而她曾因子宮肌瘤大量出血，直到去年切除子宮才重返演藝圈，日前她在節目中透露，因為先前子宮肌瘤造成失血過多血紅素過低，除說話喘不過氣外，更一度因嚴重貧血而摔倒。

和家馨近期在節目《醫師好辣》分享，自五年前到前年自己因子宮肌瘤導致失血，後來到醫院驗血時，發現血紅素剩6.5，正常值是12，起初她不以為意想說撐到更年期就會改善，直到血紅素降到3.2，醫師朋友告知她嚴重性「妳可能暴斃、會休克！」才趕緊尋求治療。

如今回想起當時的症狀，自己的月經週期越來越短，每2、3週一個週期，一次經期10多天，她坦言，是因為害怕開刀，所以「想跟更年期賽跑」沒治療，怎料卻因長期失血讓她連說話的力氣都沒了，最後在去年2月摘除子宮，狀況才有所改善。

事實上，和家馨日前宣布重返演藝工作受訪時，老公何豪傑曾提到老婆當時的狀態，「她過去4年每天都躺在那邊狀況很不好，說直接點，很像活死人。她也擔心自己會撐不過下次月經，跟我講話時也很像在交代遺言」，而在老婆開刀時的等待時間也讓他相煎熬，所幸手術後和家馨的神經系統退化、自律系統、免疫系統等問題都消失。