俄軍徹夜對烏克蘭首都基輔等地發動大規模攻擊

烏克蘭最近反攻俄軍有重大斬獲，而基輔官員說，莫斯科周三在烏克蘭各地發動了一連串大規模攻擊，而這是春季以來基輔所遭受的最強大攻勢。

據《新聞周刊》（Newsweek）30日報導，烏克蘭最近屢傳捷報，官員周一說，他們解放了東南部村莊羅博蒂（Robotyne），而當地在俄羅斯防線上具有重要戰術地位。至於本月稍早烏克蘭部隊則收復了頓內茨克（Donetsk）的烏羅札因村（Urozhaine），而當地在俄軍補給線上扮演重要角色。

基輔市軍事管理局長波普科（Serhiy Popko）在Telegram上發文說，俄羅斯戰鬥無人機徹夜從四面八方攻擊基輔，接著從戰機上發射了巡弋飛彈，「從春季以來，基輔沒遭過這麼強大的攻擊」。他說，在這次攻擊中，至少有兩人喪生3人受傷。而烏克蘭國家緊急救難服務處（State Emergency Service）說，這次攻擊導致首都基輔內和周邊的民宅失火並受損。

而烏克蘭空軍說，俄軍攻擊了基輔、切爾卡瑟（Cherkasy）、敖德薩（Odesa）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）和日托米爾（Zhytomyr）等地，其中圖（Tu）-95MS轟炸機發射了28枚巡弋飛彈，還有16架「見證者」（Shahed）-136/131自殺無人也連連發動攻勢。不過，他們說， 28 枚巡弋飛彈和15架無人機都被防禦系統擊落。

俄軍徹夜對烏克蘭首都基輔等地發動大規模攻擊

另一方面，烏克蘭周二晚和周三早也對俄羅斯發動去年2月以來的最大無人機攻勢。俄羅斯官員說，烏克蘭無人機攻擊了莫斯科、布揚斯克（Bryansk）、奧勒爾（Oryol）、卡路加（Kaluga）、利珊（Ryazan）和北斯哥夫（Pskov）等地區。其中北斯哥夫鄰近北約成員國愛沙尼亞和拉脫維亞，而烏克蘭擊中了俄方一座空軍基地，並摧毀或毀損了多達7架軍機。