輝達在這份8月28日提交的文件中表示，在2024財年第二季（截至7月30日），美國政府通知我們，A100和H100產品要運往某些客戶與其他地區，包括中東部分國家，必須額外申請許可。

美國政府通常以國家安全為由實施出口管制，像是去年對中國採取的半導體晶片技術管制，但目前尚不清楚向中東出口這些晶片會構成哪些風險。

輝達在這份文件中沒有給出美國政府祭出新限制的理由，也沒有具體說明中東哪些國家受到影響，僅表示這些限制措施將影響其用於加速機器學習任務的A100和H100晶片，但不會對公司業績造成「立即且實質的影響」。

輝達去年曾表示，美國政府通知他們晶片出口規定將解決產品可能用於或轉用於中國的「軍事最終用途」或「軍事最終用戶」。

輝達和美國商務部尚未回應媒體置評請求。

有外媒指出，華府此舉是為了加重打擊北京發展AI的野心，除了限制中國和俄羅斯取得輝達頂規AI晶片之外，也要斷開中東與中國之間的AI關連。

中國國家主席習近平去年在出訪沙烏地阿拉伯時簽署協議，與沙國締結數位經濟戰略夥伴關係，將在AI、先進運算與量子電腦領域展開合作。

《金融時報》日前曾報導，有消息指出沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國搶購數千片輝達晶片，以加入全球AI軍備競賽。

根據輝達上周發布的財報，其第二財季（截至7月30日）營收約為135億美元，其中大部分來自美國、中國與台灣，而其他所有國家合計約占13.9%。輝達未單獨列出中東地區的營收數據。