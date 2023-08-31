52歲的NBA「名哨」艾瑞克路易斯的「哨音」真有問題嗎？NBA聯盟31日官方宣布，路易斯已經通知聯盟辦公室自己退休消息，且即日生效，聯盟也在第一時間終止針對他不合法使用社群媒體調查，外界不禁懷疑路易斯自行退休，是否在躲避聯盟最終紀律處分？

已經在NBA執法長達19個球季，且執法1098場例行賽與82場季後賽的路易斯，在今年5月遭到指控，經營一個名叫「Blair Cuttliff」的社群帳號，替自己與其他NBA裁判進行辯解，聯盟也正式展開調查，畢竟聯盟規定裁判不得在未經授權下公開評論。

儘管NBA並未宣布那個帳號是否真正屬於路易斯，卻有一個自稱是他哥哥的人做出回應，強調他才是這個帳號的擁有者，且強調自己沒有想到害得路易斯變到如此尷尬局面，讓他非常難過，隨後宣布會把這個帳號刪除。

不過當聯盟宣布展開針對路易斯的調查，除了「小皇帝」詹姆斯公開質疑，「這個艾瑞克路易斯的事情是真的嗎？」曾在湖人效力時期幫詹姆斯質疑被犯規沒吹，甚至拿著相機走到路易斯面前嗆聲的貝弗利，更是公開發推，「你們還嘲笑我拿相機去跟他嗆聲？」