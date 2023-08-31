鴻海創辦人郭台銘日前以促進在野團結為由，宣布投入2024大選，為選情投下一顆震撼彈。對此，有評論分析認為，藍白陣營現在盡可能與他保持距離，並以「沒誠信」這點猛打他，再加上負面聲量高，郭未來的處境只會越來越艱難。

《中評社》評論今（31）日指出，郭台銘雖然以整合在野為理由參選，但外界普遍認為，這會保送民進黨總統參選人賴清德，郭的每一句話都是迴力鏢，重重打在自己臉上，如民調低迷、士氣低落、不見整合跡象等，畢竟他的民調吊車尾，很難有參選的正當性。此外，郭台銘的戰術始終只有一招，就是像恐怖情人般追著不放、以戰逼合，「4年前對高雄市前市長韓國瑜一樣，如今對國民黨參選人侯友宜和民眾黨參選人柯文哲也是如此」。

評論分析，面對郭台銘宣布參選，不僅柯文哲不願讓他蹭熱度，國民黨也開始打他沒政治誠信，這都會形塑郭利己自私的形象，「過去國民黨求和階段，郭還能維持1成多的民調，如今與藍營分道揚鑣，他還能維持多少支持度？」

評論認為，藍白都已把郭台銘視作失去政治誠信的人，且根據《TPOC台灣議題研究中心》公布的數據顯示，郭本月28日宣布參選的當天創下19.9萬則聲量，但負面聲量佔比高達68%，負面聲量爆棚，少了公信力、參選正當性，郭的未來只會越來越艱難。