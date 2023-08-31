美國政府今宣布提供台灣8000萬美元外國軍事融資，以強化台灣防衛能力。這是美國首度提供台灣軍事融資貸款，也是總統拜登7月底動用總統撥款權提供台灣軍援後，美國第2度對台特殊軍援。對此，國防部對於美方協助我強化防衛作戰能力，有助區域和平穩定， 敬表感謝，不過對於相關細節沒有說明。

這項軍事融資最早由美聯社報導。美國國務院發言人以背景說明方式回覆中央社郵件表示，美國政府29日正式通知國會，計劃向台灣提供8000萬美元對外軍事融資援助，這是美國第一次向台灣提供「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）。

發言人表示，這項軍事融資符合台灣關係法與美國長期的一中政策，這項政策並未改變。美國向台灣提供必要的防衛物資與服務，以確保台灣維持足夠的自我防衛能力。台海和平穩定符合美國長久利益，對區域與全球安全與繁榮至關重要。

國防部今（30）日表示，針對外媒報導，美國政府於美東時間29日通知國會，擬援助臺灣8000萬美元（約臺幣25億）外國軍事融資（FMF），國防部表示，美方基於「臺灣關係法」與「六項保證」， 協助我強化防衛作戰能力，有助區域和平穩定， 國防部敬表感謝，對相關細節沒有說明。