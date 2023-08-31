「中蘭風獅爺」微型積木，水藍色的身軀被搶先目睹過的民眾都說很像「寶可夢」裡的傑尼龜。(于家麒攝)

「APP尋找風獅爺」明日率先開跑，獎品推出第七款造型的「中蘭風獅爺」(中)微型積木。(于家麒攝)

由金門縣金沙鎮公所主辦的「高粱．老街．風獅爺文化季」即將邁入第12個年頭，相關系列風獅爺主題活動逐一啟動，最受民眾喜愛的「APP尋找風獅爺」明(1)日率先開跑，凡完成指定任務即可「預約」兌領限量風獅爺微型積木，今年將推出第七款造型的「中蘭風獅爺」，歡迎想收藏的迷哥迷姐們下載體驗，跟著風獅爺的腳步深度探索金沙的人文風情，並透過遊戲獎勵回饋，將風獅爺主題文創商品帶回家，數量有限，換完為止。

金沙鎮公所指出，第12屆「高粱．老街．風獅爺文化季」訂於10月7日至8日假金沙戲院前舉辦。今年持續推出風獅爺紅龜粿DIY、風獅爺寫生比賽、風獅爺主題手作、園遊會等一系列體驗活動，而其中最令鄉親及遊客引頸期盼的「APP尋找風獅爺」兌換風獅爺主題紀念品活動，將自9月1日起登場，兌獎方式比照去年，完成指定任務即可預約兌換或獲得限定抽獎資格。

金沙鎮長吳有家表示，今年APP延續去年內容，在使用者部份，同樣區分為金門籍、台灣遊客及國際遊客等身份，凡收集滿指定數量之一般風獅爺以及旅行風獅爺，即可於APP系統內直接「預約」兌換風獅爺微型積木，每一身分證號限兌換一隻，而今年推出第七款造型的「中蘭風獅爺」，水藍色的身軀被搶先目睹過的民眾都說很像「寶可夢」裡的傑尼龜，相當討喜可愛。

吳有家說明，「APP尋找風獅爺」兌換門檻方面，金門籍需收集70尊一般風獅爺及10尊旅行風獅爺；台灣遊客需收集30尊一般風獅爺及3尊旅行風獅爺；而國際遊客及友人則需收集滿10尊一般風獅爺及1尊旅行風獅爺。

鎮公所也特別提醒金門籍使用者，旅行風獅爺採每一星期隨機出現4尊，且每星期不重複，特別版旅行風獅爺不列入收集門檻，由於完成任務要集滿10尊旅行風獅爺，因此，如想要搶先取得積木「預約」兌換門票者，敬請留意並跟上旅行風獅爺出現之時機，錯過需要再等一輪。

至於台灣遊客的部份，兌換時需出示身分證正本及相同身分之搭機證明；國際遊客兌換時則需出示與兌換者相同身份之護照。其中，國際遊客能夠體驗「尋找風獅爺」活動，最早將自9月2日起即可以預約兌換，而金門籍部份，由於需集滿10尊旅行風獅爺，因此，最早可以預約兌換之期程約在9月18日。不論何種身分別，完成任務後，皆可以於APP系統上預約兌換，系統也會同步顯示數量。歡迎來自各地之遊客或老兵、金門鄉親踴躍參與，感受這股尋找風獅爺的熱潮。

鎮公所補充說明，今年度加碼開發的「風獅爺X金粿印鑰匙圈」及「風獅爺瓷盤」等主題紀念品，將分別於11月及12月以抽獎方式贈送。凡完成指定任務即可於系統上取得摸彩券參加抽獎。另外亦有年度最終摸彩，將從完成任務之幸運兒中抽出即將上市的「iPhone15」、「PlayStation 5(光碟版)」等獎項，各項抽獎之門檻及規定請詳見「尋找風獅爺APP」系統中公告。

鎮公所另提醒所有「追風者」，在尋找五龍山成功堡-旅行風獅爺時，容易誤闖民眾自闢之採蚵便道，為了安全，今年在APP中也會出現示警提示，請民眾將車輛停在抗戰紀念碑停車場再步行前往，以免發生危險。