高雄市今（31）日上午沒有下雨，但受年度大潮影響，包含三民區、鼓山區、旗津區，以及前鎮區成功路和漁港附近等處出現海水倒灌導致道路積水的情形，其中，三民街靠近市場處一度積水約20公分。
高雄市水利局表示，這是受海水倒灌的影響所致，今年潮位是5年來最高的。以三民區的中華三路與三民街口而言，從7時許積水，至上午8時40分仍積水未退，水深約10餘公分，積水佔據外側車道，民眾得往內側車道行駛。
受大潮影響，高雄市幸福川的水位也比日常還要高，但尚未溢堤。水利局也提醒民眾，颱風季節請做好防颱措施。
高雄市今（31）日上午沒有下雨，但受年度大潮影響，包含三民區、鼓山區、旗津區，以及前鎮區成功路和漁港附近等處出現海水倒灌導致道路積水的情形，其中，三民街靠近市場處一度積水約20公分。
高雄市水利局表示，這是受海水倒灌的影響所致，今年潮位是5年來最高的。以三民區的中華三路與三民街口而言，從7時許積水，至上午8時40分仍積水未退，水深約10餘公分，積水佔據外側車道，民眾得往內側車道行駛。
受大潮影響，高雄市幸福川的水位也比日常還要高，但尚未溢堤。水利局也提醒民眾，颱風季節請做好防颱措施。
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