一名55歲的馬來西亞男子，因每餐飯後必喝一杯奶茶（拉茶），且三餐不定時，罹患糖尿病後又不願調整飲食習慣，最後病情加重，他被迫只能接受截肢手術保命。他在21日將其經歷分享到TikTok，藉此呼籲其他人引以為戒，不要步入其後塵。

根據外媒報導，這名男子自年輕起就很愛喝奶茶，不只每餐後必喝一杯，有時一天可喝上更多杯，男子稱他愛喝程度達到「連開車都要喝，冷熱奶茶都喝。」

男子喝的拉茶是煉乳製成，有時還會增加額外添加糖來增加甜度，一杯拉茶可含5茶匙以上的糖，使其每天攝取糖份超高。熱愛含糖飲料的男子有時喝完一杯拉茶後，還會再喝一罐可樂，他幾乎不喝白開水。他並坦言，他三餐不定時，有時凌晨3時還吃消夜。

男子在20多歲罹患第2型糖尿病後，依舊不改嗜糖的個性。由於糖尿病會使傷口不易癒合，在一次指甲受損小傷口，傷口竟潰爛還長蛆，之後右腳更是因此潰爛，即使醫師多次進行手術仍不管用，最後只能截肢保命，並讓他的右膝以下裝上義肢，日常生活都需借助輪椅代步。