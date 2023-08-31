康控-KY朝車用轉型，開發新能源車的電控及電機系統相關產品，並將聲學元件製程技術優勢轉向至汽車產線，設計出將多個製程整合成一個製程的「柔性線」，不僅藉由自動化製程減少多站多人工，亦可快速更換模具生產同類型但不同料號產品，新產線獲得車用零組件及車廠高度肯定，讓公司車用產品訂單日趨穩定，生產效益亦見提升。

目前康控-KY車用產品包括：雨刷噴頭模組/ECU連接器/Power Unit(電機UVW輸出/矽膠車燈/功能性零件/感測器(含氧、轉向、胎壓、溫度及壓力等)/環形機電零件(方向盤等)，客戶多為歐美車廠，至於電池領域亦已開始搭配硅膠技術進行研發，在製造部分，電動車煞車Booster加壓零件新產品已導入「柔性線」開始量產，公司亦依車用客戶需求規劃增加第2條產線，未來可望逐步將車用少量客製化產品導入柔性線製程。

康控-KY上半年營業淨損為2.55億元，歸屬母公司業主淨損為1.14億元，每股淨損為1.31元，累計前7月合併營收為10.43億元，年減13.09%。