●U.S. Bank Wealth Management資深投資策略師Rob Haworth表示，就業數據減弱，緩解了投資人對未來聯準會再度升息的擔憂。美國經濟「軟著陸」的前景也支撐了對成長型股票和其他風險型資產的需求，這讓防禦型股票黯然失色。

●這是第二天，投資人似乎將意外疲弱的經濟數據視為股市利多消息。LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，操盤手和投資人都希望從今天的行情表現看到「連貫性」，隨著市場進入9月，這有助於確認上漲是比較可能的後市表現。

●Wealthspire Advisors資深副總裁Oliver Pursche表示，顯然聯準會的緊縮政策正在產生預期的效果，這反映在新增就業與職缺數據上。目前從統計學的角度來看，今年我們可能不會看到經濟衰退。

●GLOBALT資深投資組合經理Thomas Martin表示，這些數據符合這樣的想法，即央行們有了另一個數據點（data point），可以讓他們更放心按兵不動，而非選擇進一步升息。