中美兩大強權牽動全球局勢，雙方關係格外受到關注，不同於現在的劍拔弩張，美國國防部前官員胡振東（Tony）近日透露，美國當年曾想幫助中國大陸經濟發展，為建立互信關係，一度打算把雷達裝在共軍戰鬥機上；而說到共軍目前的狀況，他表示除非從福建號起飛，否則殲-15裝滿油就無法裝滿飛彈，並解釋背後原因。

胡振東除待過美國國防部，也曾是美國軍火商雷神（Raytheon Company）的在台總經理，他日前接受PODCAST節目《百靈果News》的The KK Show單元訪問時，談及中美關係的變化，以及兩國之間軍事設備的差異。

胡振東回憶，陳水扁擔任中華民國總統時期，美國國防部比較辛苦，因為當時美方政府單位多認為應把大陸當成朋友，只有國防部認為大陸會是威脅；他指出美方當時為了建立互信，甚至打算把美軍雷達裝到共軍戰鬥機上，「後來當然就馬上停了，當然現在大家都醒來了。」

而談論到共軍今年稍早派出山東艦在台灣東部外海軍演、3天起降120架次艦載機時，胡振東直言，很多人由於不了解標準，才會覺得很厲害，事實上，美國駐紮於日本的雷根號首度演習時，僅12小時就飛了120架次。

另外，胡振東分析，共軍目前的航空母艦，僅福建號有讓飛機彈射出去的裝置，所以殲-15如果不是從福建號起飛，就得靠自己的引擎彈射，如此一來裝滿油就不能裝滿飛彈，各裝一半的話，飛出去頂多40分鐘就得返航加油。

雖然覺得大陸軍武沒有像在抖音上看到的這麼強，但胡振東坦言，共軍實力確實成長很多、數量也相當驚人，可如果要威脅台灣，恐怕仍不是那麼簡單。