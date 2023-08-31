臉書社團「黑色豪門企業」貼出一段影片，1名女學生被帶到新竹南寮漁港附近，遭到一群女生狠踹、巴頭，並強脫上衣，且全程被錄下，警方獲報後立刻展開調查，30日火速將4名涉案動手少年、3名現場拍攝錄影者及相關在場圍觀助勢者，共計11人查緝到案。

昨晚「黑色豪門企業」一段影片在網路上瘋傳，影片中可見1名女學生遭強脫對方衣服，有2名女生摑掌、狠踹該名女學生，只見一旁男女不斷訕笑、打鬧，甚至強扯頭髮，遭施暴的女學生則低頭不說話，場面十分混亂。

據悉，被害女學生與4名動手的加害女生，都是新竹市某高中的未成年學生，被毆打的女學生疑因遭控弄壞借來的500元吊帶褲，被要求還5000元，女學生還不出來才被霸凌，影片曝光後，被害人已經前往警局製作筆錄，並前往醫院驗傷。

新竹市警一分局接獲報案後立即展開偵辦，已於30日已將4名涉案動手少年、3名現場拍攝錄影者及相關在場圍觀助勢者查緝到案。

全案警詢後將依兒童及少年性剝削防制條例、刑法聚眾鬥毆、恐嚇及傷害罪，移送新竹地檢署及新竹地方法院少年法庭偵辦審理。警方也呼籲，社會大眾勿轉傳相關霸凌影片，以免觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》第38條。