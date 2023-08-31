擁有超高人氣的網路節目《木曜4超玩》，靠著《一日系列》企劃為人所知，一舉打開節目知名度，多年來累積不少死忠觀眾。不料7月份卻傳出製作群「集體離職」的消息，後續更暫停每週四晚間的直播，讓許多網友擔心頻道將會收攤。近日更有自稱「前麥卡貝員工」網友爆料，《木曜》團隊集體出走疑似與6月的美國外景有關。

《木曜4超玩》幕後團隊集體出走 近三月聲量高峰曝光

《木曜4超玩》YouTube主頻道累積234萬訂閱，其中《一日系列》帶著粉絲一起體驗各行各業，不僅爆紅帶動頻道邁向全盛高峰，更讓邰智源、坤達、KID等主持群順勢翻紅，就連節目製作人陳百祥也被網友們熟知。企劃豐富多元又創意十足的製作團隊備受網友肯定，沒想到7月份卻傳出工作人員集體離職的消息，連製作人陳百祥也跟著團隊共進退。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察《木曜4超玩》近三個月的聲量趨勢，可以發現木曜團隊宣佈出走後，在7月14日創下1,861筆網路聲量，網友們感嘆《木曜》回不去了，連靈魂人物百祥也宣布離開，同時好奇「誰加入可以注入新衝擊？」。

第二聲量高峰則落在7月18日，《木曜4超玩》在官方表示暫停每週四的直播，預計在九月將有新的木曜企劃，月曜頻道也會在十月推出新內容，不少忠實老粉憂心停播、新內容會失去節目原有的靈魂，「每週四的夜晚我不能沒有木曜的陪伴」、「9年了，好不容易運轉起來。辛苦他們了」，累積535筆討論。

▲《木曜4超玩》近三個月聲量趨勢變化。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看《木曜4超玩》近三個月的探索概念，也可以看到「集體離職」、「人事變動」、「團隊全出走」都是近期被網友高度關注的話題。

▲《木曜4超玩》近三個月聲量趨勢變化。

《木曜》製作群集體離職導火線曝光？前員工爆料：Eric堅持開除2元老

事隔一個多月，一名自稱「前麥卡貝員工」的網友在遊戲社群網站《遊戲大亂鬥》爆料，工作人員集體離職的原因可能跟麥卡貝老闆Eric有關。原PO表示陳百祥一直擔任藝人與公司間的溝通橋樑，節目主要企劃則由元老成員阿良和堯負責，但自6月份到美國出完外景後，Eric就堅持開除1C跟堯兩位團隊核心，原PO更直言「沒有他們，木曜也沒有辦法做太多事情」，因此後續才會引發節目製作團隊集體請辭一事。至於Eric執意開除兩人的原因則不得而知，「可能要有去美國的人才知道發生什麼事情」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年6月1日至2023年8月29日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『XXXXXXXX』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。