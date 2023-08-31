迎接疫情後的出國潮，2023年儼然成了旅遊元年，台灣出境人數，已達去年8月同期的19倍，日本、韓國和泰國都是台灣人愛去的國家，旅遊基金準備好了嗎？曾有人說「你要理財，財才會理你。」不要再覺得這句話跟自己無關了！若荷包空空，買張機票都是考驗，想要無痛滾出旅遊基金《DailyView網路溫度計》即透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出近一年（2022/08/06-2023/08/05）十大網友熱議的理財習慣，一起來看大家都用哪些方法聰明管理金錢，有智慧地掌握其中秘訣，年年都能出國玩！

No.1 堅持儲蓄

如果每個月剩多少存多少，其實不僅存錢速度慢也很難存到錢，可以找一個帳戶專門存旅行基金，將每個月的收入提出一筆小金額存入，且不能動用，「不管是何時拿到薪資， 請先有一個儲蓄觀念： 就是收入-儲蓄=支出」、「可以用這種強迫儲蓄的方式，讓自己每個月多存一點，然後你就可以少花一點」。

許多銀行也都有提供相關功能，如CUBE App可按個人需求設立母子帳戶，子帳戶可以設定目標儲蓄，靈活運用、掌控存錢進度，也可以自己設定子帳戶名稱，設定存款要3/6/9/12/24個月，每月自動從母帳戶執行固定金額的轉帳交易，轉入關聯子帳戶。

No.2 利用理財工具（股票、基金、ETF等）

隨著物價上漲而不斷通膨，除了透過節流來存旅遊基金，「開源」更是不可或缺的一環，其中，基金、股票、ETF等都是比較被人接受及討論投資工具，投資也可利用CUBE App做股票、基金的定期定額來存旅費，或是把配息的收入當作年度旅遊基金使用，存股也存旅遊基金，投資更有動力。現在用CUBE App買基金也只要500元就能輕鬆開始，若想買股票，在CUBE App線上開證券戶後，可做台美股定期投資，每個月花一點錢投資，慢慢錢滾錢又可以穩定參與市場，避免一次大筆投入太心痛又抓不準入場時機點。網友建議：「投資可以增值產生利潤，找到適合自己的方式，讓金錢慢慢成長」、「比較符合自己個性應該會是定期定額，所以想說固定買優質公司或某些跟著好公司的ETF」。

No.3 規劃保險、了解市場動向

無論國內或國外旅行，買一份保障是很重要的，出意外等同讓旅費加倍，萬一嚴重到必須到醫院就診，可能都會讓荷包大失血。尤其現在線上投保很方便，舉例來說，可以透過國泰世華CUBE App24小時線上投保未雨綢繆，開通保單資訊查詢服務後就可以用CUBE App掌握自己的國泰人壽、國泰產險保單、額度、應繳金額、保單期限及續保提醒，還可以用銀行App看保險新知文章增加保險概念。網友說：「每當有遠行計劃時，一定會替自己跟小孩買足高額旅平險 」、「我會選線上投保比較快」。

No.4 善用銀行存款利率

存款利息也算是被動收入的來源之一，現在也有許多數位銀行推出利率的優惠方案，將旅遊基金存進去，約定時間一到，就會有利息生成，可以善加運用利率的力量讓旅遊存款愈變愈多。一些人也會直接存外幣當作旅遊基金，尤其是通用性高的美金。以國泰世華為例，9月30日前只要用國泰世華CUBE App用10萬新臺幣換任一外幣，10月16日至11月30日就可以享受單筆3,000美元一個月5.5% 定存資格（名額有限，先搶先贏），用銀行App就可以先把旅費換好又順便賺外匯利息，出國跨年的旅費又多存了一點。網友表示，「外幣高利定存是相對穩定的理財商品」、「美元利息高，可以存美元定存」。

No.5 戒掉亂花錢壞習慣

存旅遊基金的方式有很多，除了借助投資，最基本的「消費」規劃是最容易被忽略的一環，為了追逐潮流買的最新型手機、時下最流行的衣服卻只穿過一次，這些衝動性消費不知不覺中就偷走你的錢，分清楚「想要」和「需要」，有助於更快存到旅遊基金。「去路邊攤也是一定要有行動支付才去，這樣可以避免很多衝動消費，因為不是每間都有行動支付，這樣就可以省下滿多錢的」、「如果買某個食品並非必要的，就不該因為它現在打折就買一堆回家」。

No.6 經營副業或其他開源管道

近幾年來全球掀起一股「斜槓族」風潮，出現英文單字Slashie，意指一個人同時有兩種以上的頭銜。對台灣上班族來說，想成為「斜槓勞工」的主因就是希望 「增加收入」，在正職工作之餘，開始做些兼職工作，透過副業來賺額外的收入，「找其他副業或收入來源才能享受人生」、「前幾年是拼命工作把本業做好，這兩年是開拓副業跟學習理財」。

No.7 記帳知道錢花哪去（掌握消費地圖）

記帳是多數人討論存錢理財熱議的方式之一，到底為什麼要記帳？就是幫助個人清楚意識到錢到底都花在哪裡？想要順利存到旅遊基金，首先要先清楚自己的消費模式，進一步規劃個人消費的財務預算，進而限制多餘的花費，自然而然就能存下更多錢。網友建議，「記帳是其中一個撇步，倒不是說要記得多細，而是抓出漏洞」、「更清楚你平常都把錢花在哪，而且可以確認為了達到目標自己需要多少金錢？」

No.8 學習理性投資

選擇投資來增加旅遊基金前，合適的投資管道很重要，市面上的投資管道種類繁多，須留意「分散風險」的概念，並應根據自身的財務狀況挑選合適的金融產品，投資前也要先妥善做好準備功課。網友提到，「我是參考雜誌與書籍，或是身邊的人有建議就上網查資料」、「方法論非常多種，我相信會提出來就是有人成功過，但你照抄失敗率也滿高的，就跟減肥一樣，先找到自己適合方法，先跑個三年，起碼經歷過一次，甚至兩次循環」。前面提到的理財工具，用CUBE App定期定額買台美股或基金就是入門、簡單的理性投資方法之一。

No.9 留有一筆緊急預備金

除了規劃旅遊基金，存錢理財不可或缺的就是留有緊急備用金，準備約為3～6個月不等的生活費，一旦發生意外，才不會導致生活入不敷出。另外，也能依照自身情況投保醫療險、意外險等保險，替個人分散風險，給家人與自己生活上的保障。「已經存到緊急備用金15萬元」、「先存半年至一年緊急備用金」、「要拉長線來看，目光放遠，不要動用自己的緊急備用金」。此外，一樣也可以用銀行App的母子帳戶功能，開一個子帳戶做為緊急預備金使用，有意外需求才動用。

No.10 設定目標訂定達成的金額和時間

不論哪種旅遊模式，提早規劃並設定存錢目標，花心思研究廉航、比較住宿，或者到旅展收集更多資訊，可以幫自己省下更多旅費，不只可以讓細節更加完善，也可以從中找出最佳方案，為自己省下更多錢，更有動力執行。「開始記錄生活開銷儲蓄後發現，如果內心有一個想要達成的事，生活會變得更有動力」、「先從設定目標做起，最簡單的目標公式就是用『多久』的時間，存到『多少』錢 Ex.我要在1年存到20萬」。

本文係由國泰世華銀行邀稿，證券服務由國泰綜合證券提供，國泰保單資料由國泰產險與國泰人壽提供，CUBE App由國泰世華銀行建置。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年08月06日至2023年08月05日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『理財存錢』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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