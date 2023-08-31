中元普度許多民眾會買泡麵回去拜拜，家樂福統計最新賣場熱銷泡麵排行榜前10名，第1名是統一肉燥麵，全年賣出750萬袋，第2名、第3名分別是來一客鮮蝦魚板、農心辛拉麵超值包，辛拉麵也是唯一一款進榜的外國泡麵。

根據《TVBS》報導，家樂福熱銷泡麵排行中第1名是「統一肉燥麵」，一年賣出750萬袋，不少網友表示，這款泡麵簡單耐吃、實在，久久都會想買來吃一下。第2名為「來一客-鮮蝦魚板」銷售量也高達600萬份，分量不大，是小資女最愛，其他還有精燉肉骨、韓式泡菜、川辣牛肉、牛肉蔬菜、肉燥菠菜口味可選。第3名是「農心辛拉麵超值包」，是唯一一款進榜的外國泡麵。

第4名泡麵是「科學麵」，當零食比當泡麵吃過癮，許多家庭會趁中元節特價搬一箱回去囤貨。第5名是「滿漢大餐蔥燒牛肉」，這款泡麵甚至紅到韓國，韓國YouTuber金針菇透露，滿漢大餐是韓國人來台指定伴手禮，連韓國便利商店也能買到。

接著第6名到第10名依序為台酒花雕雞麵、維力炸醬麵、味味A排骨雞麵、統一辣味蔥燒牛肉、一度贊爌肉口味。