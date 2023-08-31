台中捷運日前遭人闖入塗鴉，經警方出動近200警力循線追查多日，29日掌握2名涉案嫌疑人身分，分別是德國籍與捷克籍男子犯案，全案依《刑法》毀損罪、《大眾捷運法》罪嫌移送台中地檢偵辦，並由地檢署發布通緝。

據了解，2名男子24日當晚破壞鐵絲闖入中捷，並在車廂上塗鴉上「STEB」、「HASH」等字，作案後隨即於25日搭機離境。台中市警察局烏日分局25日1時33分許，接獲捷運警察隊轉報台中捷運行控中心通報稱該公司所有第31及32號車組列車，返回北屯總站駐車場後，發現在捷運高鐵台中站尾軌處遭2名不明人士塗鴉，請求警方到場協助。

烏日警分局獲報後立即由偵查隊、三和派出所及刑事警察大隊偵一隊共組專案小組，並報請台中地方檢察署檢察官陳宜君指揮偵辦，動員近200人次警力，過濾超過120組路口及私人監視器，於29日掌握2名涉案嫌疑人身分，確認其中1名為德國籍及1名捷克籍男子犯案，全案依《刑法》毀損罪、《大眾捷運法》罪嫌移送台中地檢偵辦，由地檢署發布通緝2嫌。

經警方調查，2名外籍男子作案時，雖全程刻意躲避監視系統，分別以步行及搭乘多種不同交通工具，並不停換穿多套不同服裝，24日作案後隨即於25日搭機離境，其真實身分仍難逃警方查緝鎖定。

至於台北捷運、高雄捷運及台灣鐵路車廂日前也發生車廂遭到塗鴉事件，是否為同2人犯案尚不能定案，台中警方將會提供相關偵查資料供各縣市偵查機關過濾分析比對，再確定案件關聯性及犯嫌身分。

烏日警分局呼籲民眾，天網恢恢疏而不漏，民眾切勿心存僥倖以身試法，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。