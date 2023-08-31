凱基證上半年的業務市占率表現亮麗；其中經紀市占率11%，市場排名第二；線上交易市占率12.6%，市場排名第二；借券市占率20.2%，市場排名第二；股權承銷市占率15.7%，市場排名第一；債券承銷市占率13.1%，市場排名第一；信託資產市占率21.6%，市場排名第二。

凱基證今年上半年稅後淨利為新臺幣37億元，較去年同期成長73%，海外獲利貢獻較同期成長650%；股東權益報酬率13.6%，優於同業平均水準。股權及債券承銷市場第一，經紀市占率11.0%，較去年之10.4%成長，客戶資產管理規模年成長18%，截至2023年6月底為新臺幣3958億元。

凱基證券總經理方維昌表示，今年上半年凱基證的股東權益報酬率13.6%，而同業均值僅有12.1%。而整體稅後淨利中，有15.3%約5.64億元是海外貢獻，尤其是凱基證在新加坡的表現相當亮眼，獲利持續創新高，經紀業務在新加坡的市占率排名第一名。而財富管理營收上半年達8.34億元，年增31%，凱基證持續深化證券財管業務。