國泰投信認為，明年聯準會展開降息循環仍為市場共識，正向看待美債市場未來表現。國泰20年美債ETF(00687B)基金經理人江宇騰表示，債券本就是以資產配置為出發點，適合長期投資的產品，趁著低點進場布局、降低持有成本，是相當聰明的做法，不僅在降息訊號釋出前能安穩領息，未來亦有資本利得空間可期待。據統計，於聯準會末次升息時進場布局長天期美債，持有兩年累積報酬率最高可達20%。

江宇騰表示，00687B聚焦投資穆迪信評Aaa最高等級的美國公債，風險低、收益穩健，目前基金平均有效存續期間為17.02年，平均到期殖利率4.39%，加上進入降息循環後，資本利得空間可期，建議可在美國聯準會啟動降息前，採定期定額、分批布局，惟投資債券ETF時要注意「溢價」情況，一般ETF的折溢價在1%以內尚為合理範圍，若在過高溢價時進場，不僅承擔買貴風險，還可能賠掉大半債息。