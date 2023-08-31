義大利總理梅洛尼今天接受「24小時太陽報」專訪，談起與美國、中國的關係。她認為，美義因加強對話展現溝通順暢，得以保持雙邊友好；至於中國，她也相信兩國關係持續穩固。

梅洛尼（Giorgia Meloni）在夏季渡假後接受「24小時太陽報」（Il Sole 24 Ore）專訪，談論義大利與美國如何建立良好關係，以及在不續簽一帶一路的情況下如何維持與中國的關係。

報導指出，梅洛尼7月造訪白宮後，9月將赴紐約參加聯合國大會。許多人對梅洛尼與美國建立的友好關係感到驚訝，美國總統拜登（Joe Biden）是民主黨人，而梅洛尼領導的是右翼政黨，如何看待義大利與美國的關係及對於未來美國總統大選的看法，是外界關注的議題。

梅洛尼表示，現在談論美國大選還太早。就與美國總統的關係而言，「我們關係良好」；她強調，「外交政策不是為了加強一個政黨，而是為強化一個國家，我們需要與所有人對話，尤其是與盟友對話。美國是主要盟友之一，且從歷史上看始終如此，無論政府如何更迭」。

梅洛尼說，「我們必須告訴美國，義大利是可靠的，且能展現忠誠，沒有詭計和欺騙，兩國關係就能提升；對拜登來說，他熱愛並了解義大利，其妻子也是義大利裔，不要忘記美籍義大利人在美國的人數有多龐大」。

「24小時太陽報」也詢問義大利與中國間的關係，梅洛尼則表示，「我們與中國的關係預計不會變得複雜，羅馬和北京之間的關係是源遠流長、互惠互利，我認為中國可以成為義大利奢侈品的優秀合作夥伴」。

梅洛尼說，「我們是七大工業國集團（G7）中唯一加入一帶一路的國家，但不是G7內與中國貿易量最大的歐洲國家。我們將與北京平靜友好地討論此事，我相信我們的關係將繼續穩固」。