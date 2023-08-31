今天逢年度海水大潮，上午8點潮位達到最高，緊鄰運河的台南安平一早因海水倒灌，整條安平路都積水，水位超過腳踝，甚至溢到緊鄰的民宅騎樓，不少民眾都擔心家裡進水，目前封路中，水利局緊急出動抽水機協助排水。

上午漲潮造成運河海水倒灌，不少安平民眾都搖頭「水位一年比一年高」，市議員林依婷上午8點也在現場視察，她說，安平路積水一度快要淹到人行道，也看到路過機車因水位太高而拋錨，她也趕緊請警方到場交通疏導。

水利局長邱忠川也趕抵現場視察，他說，受滿潮影響，運河水位高度非常高，超過保護標準，內水無法順利排出，為防止外水倒灌，目前也已經在施做抽水設備，未來施工完成後，將能有效改善安平積水問題。

安平路受運河漲潮影響，馬路積水。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

安平路受運河漲潮影響，馬路積水深度約到腳踝處。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

除了安平路積水，地勢低窪同平路巷弄一帶過往遇漲潮就淹，為防止海水倒灌，水利局雖然昨天就利用沙包封堵側溝通海暗溝，並搭配抽水機抽排內水，不過，同平路巷弄一早同樣受大潮影響，多戶民宅家戶還是積水，水位高度達到小腿，民眾表示，每年漲潮都是這樣的情形，「已經見怪不怪了」。