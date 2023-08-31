台中高中生疑遭霸凌輕生案，教育局已提專審會將就前學務主任是否涉「停聘、解聘、不續聘」情形嚴審嚴辦。前學生自治會幹部31日表示，大家都聚焦在學務主任懲處上，但主任教官罵「垃圾」等侮辱性言論，已構成言語及關係霸凌。教育局強調，教官獎懲另有規定，已循軍訓人員獎懲作業要點辦理。

該校前自治會幹部指出，「到底有沒有構成霸凌」部分，以他是學生角度來看，「甲生在我們那個年代連痞子都不如」、「離甲生遠一點」、「甲生是垃圾」這些帶有侮辱性的字言、言論，其實已經構成言語霸凌及關係霸凌，這些言論都是出自主任教官，與學務主任並沒有關聯。

前自治會幹部說，在人本的新聞稿當中，指控學務主任的霸凌行為只有在放學時間攔查甲生的外套，這只稱得上是「不當管教」或「過度管教」，稱不上是霸凌，對於平時行為安分守己的乖乖牌學生，學校總需要有人扮黑臉維護校園安全及秩序，唯一不可否認的是學務主任在管教行為上，確實有違規與疏失的事實。

前自治會幹部表示，綜上所述，真正構成霸凌行為的行為人，比較是主任教官及校安人員，但市府強調前學務主任的懲處將提專審會議決議取代教評會，是教官後台比較硬嗎？更質疑市府是為了「迎合風向」。

台中市教育局指出，專審會審議的部分是針對不當管教，對象是指具有教師身分的人員，主任教官不具教師身分，另有依法懲處的法規及管道。教育局強調，教官獎懲另有規定，已循高級中等以上學校軍訓人員獎懲作業要點辦理。

另外，前學務主任停聘於今屆滿，是否復聘引關注。教育局表示，依據教師法第23條規定，教師於停聘期間屆滿後，學校應予復聘，並應於停聘期間屆滿次日向學校報到復聘；因此，前學務主任9月1日依法復職擔任教師，復職首日請假出席專審會並陳述意見，靜待審議結果。

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