《美麗島電子報》今（31）日公布最新滾動式民調，在4腳督的情況下，民進黨總統參選人賴清德天花板似又「回歸」，連日從逾40%往下掉，目前以36%支持度暫居於第一；民眾黨參選人柯文哲19.1%居次，但與上次相比，增加了1.6%。國民黨參選人侯友宜18.3%排第三，與上次相比增加0.9%。

至於鴻海創辦人郭台銘為9.7%墊底，自宣布參選後又再降0.8個百分點， 剩個位數。

在三腳督部分，與《美麗島電子報》上一波民調相比，賴清德的支持度從38.8%下滑至36.3%，柯文哲的支持度從20.8%上升到21.9%，侯友宜的支持度則維持18.7%平盤狀態。不過此一最新民調，與台灣民意基金會25日公布的侯友宜13.6％支持度民調相比，約多達5個百分點；對照這兩天侯競辦與台灣民意基金會董事長游盈隆為了該民調互槓，不難理解侯陣營為何火大不信。

上述民調之調查時間為本月25日與28、29日三天，調查對象為設籍在全國22縣市內，年滿20歲的民眾。調查方法則為是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」，為避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。最後由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式。

另樣本規模為以連續3日為1波調查，單日完訪400人，每波至少完訪1200人，此次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%的情況下，抽樣誤差最大值為±2.8%。此次調查的母群體參數是依內政部公布2023年7月民眾性別、戶籍、年齡資料，與2022年12月民眾教育程度等特徵，逐項進行連續性修正，使得樣本特徵與母群體結構一致（統計檢定顯著水準p-value<0.05），以證明整體樣本具有代表性。