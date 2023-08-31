“His grandmother passed away on the 5th of the month. His mother also passed away on the 5th of the month. Anthony Edwards himself was born on the 5th of the month.”@ShamsCharania on why Anthony Edwards changed his number from 1 to 5 🙌



(via @TheRally)pic.twitter.com/gnkjjGpDRU — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 30, 2023

眼見灰狼前鋒愛德華茲在世界盃男籃賽表現越來越優異，《The Athletic》權威記者查拉尼亞31日在節目上分享，為何愛德華茲在新球季要把背號從1號換成5號？「他的祖母是在5日過世，他的母親也在5日過世，愛德華茲自己在5日出生，所以他才背號換成5號！」

愛德華茲14歲的時候，他的祖母與母親相隔8個月都因癌症過世，讓他頓失生命中兩個最重要的家人，直到2020年NBA選秀會當天，被灰狼用狀元籤選上的他，還特地帶著母親遺照一起出席，如今愛德華茲已經逐漸成為NBA未來頂級球星之一。

光看這次愛德華茲的世界盃男籃賽代表美國隊表現就可知道，他不僅在出戰約旦時拿下22分、8籃板及4助攻，3場預賽平均上場20.9分鐘，就可拿下場均全隊最高16.3分，外加5.7籃板、3.3助攻，命中率4成59，接下來美國隊能夠闖到哪裡，都看他能否繼續這樣發揮！