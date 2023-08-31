眼見灰狼前鋒愛德華茲在世界盃男籃賽表現越來越優異，《The Athletic》權威記者查拉尼亞31日在節目上分享，為何愛德華茲在新球季要把背號從1號換成5號？「他的祖母是在5日過世，他的母親也在5日過世，愛德華茲自己在5日出生，所以他才背號換成5號！」
愛德華茲14歲的時候，他的祖母與母親相隔8個月都因癌症過世，讓他頓失生命中兩個最重要的家人，直到2020年NBA選秀會當天，被灰狼用狀元籤選上的他，還特地帶著母親遺照一起出席，如今愛德華茲已經逐漸成為NBA未來頂級球星之一。
光看這次愛德華茲的世界盃男籃賽代表美國隊表現就可知道，他不僅在出戰約旦時拿下22分、8籃板及4助攻，3場預賽平均上場20.9分鐘，就可拿下場均全隊最高16.3分，外加5.7籃板、3.3助攻，命中率4成59，接下來美國隊能夠闖到哪裡，都看他能否繼續這樣發揮！
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