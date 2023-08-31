周三泛歐Stoxx 600指數收盤下跌0.7點或0.15%，為459.13點。

由於交易員分押注歐洲央行九月升息25基點，歐元區債券殖利率上揚，但是在美國公布弱於預期的數據之後，升幅則減弱。

由於德國和西班牙都公布了高於預期的通膨數據，現在市場所有目光都注向周四即將公布的歐元區通膨數據。

稍早德國批准了320億歐元的企業減稅方案，希望能提振經濟成長。德國總理蕭茲(Olaf Scholz)說，德國政府必須小心，不要刺激通膨。

Morningstar的歐洲股票策略師Michael Field說，歐元區通膨仍很高，歐洲央行有理由再次加息。但是經濟是否能承受注升息的考驗？是否值得這樣結果？而不去接受未來幾年通膨自然地走高呢？

丹麥股市下跌1.6%，離岸風力電場開發商沃旭大跌24.8%；此前該公司表示，預計美國市場將蒙受160億丹麥克朗(約23億美元)的損失。

歐洲風電同業西門子能源跌3.3%，萊茵集團(RWE)也跌4.7%。歐洲的公用事業股跌1.9%。

加彭發生軍事政變，引起人們對在該地經營的擔憂；在倫敦上市的圖洛石油(Tullow Oil)、法國的道爾達能源加彭(TotalEnergy Gabon)、法國石油商Maurel & Prom，以及法國礦業公司Eramet都下跌了6.6%到16.5%之間。

英國股市上漲0.1%，為唯一上漲的地區股市，主要是住宅建商推進上漲，此外保誠(Prudential)在公布上半年較高營業利益之後，股價也上漲1.5%。