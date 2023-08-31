全球政府積極落實減碳陸續開徵碳費/碳稅，迫使全球各大車廠及雲端伺服器品牌大廠不僅自身全力減碳，亦加速推動供應鏈減碳，元山因應客戶需求，近兩年在廠區啟動碳排查系統建置，目前台灣廠區已完成碳排查認證。

元山總經理劉賢文表示，雖然客戶對散熱風扇只有個別瓦數要求，還沒有訂出明確碳排標準，只要求持續改善，但我們很早啟動執行碳排查，目前公司已完成母子公司碳排查作業，母公司與台灣子公司均已完成ISO 14064-1查核TUV認證，海外子公司持續完成認證進度中，預計達伸廠及塔崗廠將於明年上半年完成碳排查，而各廠區亦均有建置太陽能板，並陸續導入綠電。

各廠區陸續完成碳排查也成為元山爭取車廠及伺服器訂單利器，其中高階伺服器部分，元山主攻高階具特殊功能的AI伺服器等客製化伺服器，產品包括風扇/散熱模組及散熱片，透過組裝代工廠出貨給亞馬遜、Google等CSP大廠，隨著AI伺服器進入高成長期，成為推升元山營運成長動能之一。

在車用方面，目前元山不僅大陸車廠急單湧現，歐洲車廠在手訂單能見度已達2024年、甚至2025年，整體車用電子訂單展望相當樂觀。

元山因取得車用IC長期供應方案，供貨狀況逐步穩定，且高速運算散熱產品因AI伺服器需求強勁，業績自第2季展現強勁成長力道，第2季營業淨利為5492萬元，季增1.62倍，營業淨利率為5.7%，季增3.23個百分點，稅後盈餘為5191萬元，季增1.81倍，單季每股盈餘為0.75元，在象徵本業的營業淨利及稅後盈餘的季增幅分別居散熱廠冠軍及亞軍，累計上半年稅後盈餘為7037萬元，每股盈餘為1.01元，累計前7月合併營收為21.27億元。

隴著車用及伺服器客戶長單陸續到手，元山積極擴建新廠，高雄新廠預計明年第4季完成，為營運再添動能，公司也評估在東南亞地區設廠，劉賢文表示，我們會看那個區域勞動成本合理，生產效率能與客戶更緊密結合，進而降低運輸碳排。