●輝達（Nvidia）周三漲0.98%，收在492.64美元，再創新高，且仍是交投最熱的個股，單日成交值達355億美元。前一日輝達宣布與谷歌（Google）擴大在AI領域的合作，激勵股價大漲4.2%，市值首度站上1.2兆美元。惟據媒體最新報導，輝達在8月28日提交的監管文件中披露重大消息，稱美國政府已將該公司頂規AI晶片A100和H100的出口限制擴大到中國以外的其他地方，包括某些中東國家。輝達沒有給出美國政府祭出新限制的理由，也沒有具體說明中東哪些國家受影響，僅表示這些限制措施將影響其用於加速機器學習任務的A100和H100晶片，但不會對公司業績造成「立即且實質的影響」。輝達盤後股價續漲0.16%，報493.45。

●蘋果周三股價上漲1.92%，收在187.65美元，延續前一日的升勢。該消費電子巨頭周二正式發出媒體邀請函，宣布將於美國時間9月12日上午10點、台北時間9月13日凌晨1點以線上方式舉辦2023年主題為「Wonderlust」（好奇慾）的秋季新品發表會，屆時應該會推出4款iPhone 15新機，以及Apple Watch S9與Apple Watch Ultra 2等新品。

●惠普公司（HP Inc）股價重挫6.6%。由於逾一年多來PC市場低迷不振，以及主要市場中國需求疲弱，該PC大廠下修全年獲利預測。惠普執行長Enrique Lores在財報發布後表示，雖然我們預期第四財季將再度實現季增長，但外部環境的改善速度沒有預期快，因此我們正在調整預期。我們不認為中國的復甦會很快發生，目前，我們的任何計畫都沒有納入這樣的復甦。

●萬事達卡（Mastercard）和Visa各上漲約0.5%，報導稱兩家公司準備提高信用卡費用。