大S與小S姊妹倆曾是「電視教父」王偉忠旗下藝人，直到2010年兩人才自立門戶開設「大象娛樂」；日前王偉忠受邀到小S節目中談及此事，他表示，當年大S在尾牙時提出解約，而一旁的小S全程保持沉默，讓王偉忠忍不住開罵：「妳這個俗辣！」

王偉忠日前上節目《小姐不熙娣》與小S聊到往事，他爆料，大小S當年竟在尾牙當天跑來跟他說解約，而全程都是由大S開口，一旁緊張的小S則保持沉默，當王偉忠反問小S：「妳也是這麼想嗎？」小S僅點頭回應「嗯！」氣得王偉忠立刻罵她：「俗辣！」

王偉忠解釋，只要大S有計畫時，小S一定都會說好，他回憶道：「大S那天講得頭頭是道，我那天腦袋瓜就轟，我想今天是尾牙，不要講這個好不好，我都可以談嘛」，結果他就瞄到小S的眼睛不斷狂眨，所以他才半開玩笑地問小S。

事後雙方不僅不尷尬，大小S自立門戶後，還與王偉忠合作節目《康熙來了》，最後王偉忠以這句「風平浪靜固然一帆風順，但是乘風破浪更能夠酬心壯志」勉勵其他藝人後輩。