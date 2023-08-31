「財團法人邱和成基金會」長期補助鶯歌工商整修及設備費用，投入培育人才不遺餘力（鶯歌工商提供）

新北市鶯歌工商30日於開學典禮上，頒發國立科大拔尖升學獎學金，鼓勵高三應屆畢業生，除了習得各個對應職業類科技藝與技能之外，更能朝向國立科大之路繼續努力前進。頒發獎學金也為學校成立文教基金會暖身，期待鶯歌在地的企業、藝文人士、家長團體、社會賢達與地方仕紳們，對教育事業投入更多資源。

鶯歌工商是鶯歌、三峽、樹林以及鄰近土城、板橋地區的指標性技術型高中，學校設有陶瓷工程科、美術工藝科、廣告設計科、資料處理科與資訊科等五大職業類科，除了傳承鶯歌地區陶瓷文化藝術，也為在地培育優秀的技職教育技術人才，更帶領跨越世紀共創的未來人才。

鶯歌工商2021年開始推動國立科大拔尖升學獎學金，分為「頂尖」、「指標」和「優質」三個不同等級。今年獎學金由家長會長葉志敬與家長會成員們、鶯歌在地仕紳共同贊助，一共頒發給1位「頂尖科大」、5位「指標科大」以及7位「優質科大」的高三應屆畢業生。

來自土城區的中正國中、榮獲「頂尖科大」獎學金、繁星推薦上國立台北科技大學互動設計系視覺傳達設計組的同學陳敏捷表示，回想在廣告設計科的3年中，學業、禮貌及自主都成長許多。他表示，感謝學校與廣設科師長的努力，同時也會將獎學金用於課業學習，充實自己、為未來奮鬥。

陳于庭和謝庭昱同樣透過運動績優甄選上國立清華大學運動科學系，並同時獲得「指標科大」獎學金。她們表示，非常榮幸可以代表排球隊獲得這筆獎學金，並感謝排球隊教練劉忠賢與導師黃方琪的教導，在廣設科的3年不僅學習設計的專業知能，還在排球方面奪得全國各大比賽獎項，2者同時兼顧。

開學典禮上，除了頒發獎學金之外，也特別致贈感謝狀給「財團法人邱和成基金會」對於學校設備經費的贊助與支持，該基金會不僅捐助學校學生宿舍浴廁的整修設備，協助提升住宿生的住宿品質，多年來更是協助學校棒球隊培訓與出賽的器材、服裝、裝備與營養品，還贊助績優、清寒與遠距學生的住宿費等相關費用。

和成欣業股份有限公司總經理陳世傑博士，同時也兼任基金會董事。他及祕書等2人親自到校觀禮，並給予全校師生們勉勵與期許。他代表基金會肯定鶯歌工商在各項辦學上，特別是在體育上的優異表現。

陳世傑表示，棒球隊在總教練王傳家、教練團、所有體育老師以及全校師生的共同努力與祝福之下，創下創隊以來最好的成績，一舉拿下有日本甲子園高校棒球賽精神的「2022年第10屆黑豹旗全國高中棒球大賽」第3名，以及象徵棒球最高殿堂、具有指標性的「111學年度高中棒球聯賽硬式木棒組全國賽」第4名，更榮獲新北市「111學年度市長盃青棒錦標賽木棒組」第1名與「2022桃園市第七屆桃園盃全國四級棒球錦標賽殿軍」等殊榮。

校長顏龍源表示，「創新鶯歌、技執牛耳」是他辦學的具體目標，他要代表學校感謝所有捐助經費協助學校辦學的諸多貴賓與善心人士們，鶯歌工商所有的畢業學子們一定會秉持學校辦學的信念繼續升學勵進，為學校、為地方、為社會，更為國家而努力與奉獻。