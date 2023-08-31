台北地檢署

網紅「四叉貓」（本名劉宇席）去年在臉書上爆料，《美麗島電子報》董事長吳子嘉因為其掏空與吸金台開公司的手法沒有順利得逞，才會經常在節目上抹黑台開公司。吳子嘉憤而提告劉男誹謗，台北地檢署調查後，認定吳曾與台開董事邱于芸有糾紛，互相提告，劉男評論並非全然捏造子虛，且台開公司糾紛，涉及股東權益，屬可受公評事項，劉發文內容尚不構成誹謗罪，31日不起訴劉男。

劉男是於去年10月3日在個人臉書發文，「大家知道為什麼吳子嘉很愛在節目中抹黑『台開公司』嗎？因為之前吳子嘉掏空「台灣人才發展股份有限公司」（孫公司）的時候，曾偷偷先把負責人改成自己，然後再低價轉賣給李偉華（民眾黨宜蘭黨部主委），不過經濟部商業司在審查流程的時候有發現這件事，主動發函通知『台開』（母公司），台開因此憤而提告吳子嘉，吳子嘉才會沒事就在節目中抹黑台開公司。」

劉男還PO文「感謝經濟部商業司的認真監督，讓吳子嘉的吸金掏空手法沒有順利得逞」，並同時發布一張以「吳子嘉掏空台開吸金大法」為題之圖片，吳向北檢控告劉加重誹謗罪。

檢方調查認為，吳在追加告訴狀中自陳，他曾任台開副董事長與時任台開董事長邱于芸，因台開法人股東鴻生公司變更股東、改派台開公司董事糾紛，他將台灣人才公司董事長變更為自己，並將股分轉賣給李偉華，確屬事實。

檢方認為，吳與邱于芸因台開公司衍生相關爭論及訴訟，因涉及台開及相關企業、眾多股東股東權益，已非個人私德之事，為可受公評事項，縱使劉男文章內容令吳不快，但仍屬合理評論範疇，且非無端謾罵，不構成加重誹謗罪，因此不起訴劉男。