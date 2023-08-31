國民黨最美發言人李明璇將代表國民黨參選被視為「綠到出汁」的高市第8選區（前鎮、小港、旗津）立委。李明璇昨（30）日提到，一位住小港龍湖廟附近的居民向她表示，這邊從來沒看過立委候選人來，「太認真了！這次我要投給妳」，這番話也讓她直呼被激勵了。

經常發文分享到基層拜票情形的李明璇昨提到，她帶著璇團隊徒步走進大林蒲、鳳鼻頭、邦坑仔，並認為若高雄鄉親見到本人更能提高投票意願，以她的個性真的會拚到極限。李明璇透露，一位住小港龍湖廟附近的居民，激動地對她說「我們這邊從來沒看過立委候選人來」、「太認真了！這次我要投給妳！」讓李直呼真的很被激勵。

李明璇表示，選區的選民將近40萬，接下來倒數140天，平均一天至少要握到2800隻手，幾乎是「不可能的任務」，她坦言不曉得還能走進多少巷弄，但絕對是用盡全心全力，也希望每天遇到的人們，都能當她的擴音器，讓「璇外之音」傳遍千里，成為大家的「唯一璇擇」。

李明璇也提到昨晚下起大雨，助理們都忘了拿傘，大家都淋成落湯雞，原來是肩上都背著各式文宣、手裡都拿著一把把「璇風扇」，一群年輕人只顧專注告訴大家渴望改變國家的心志。李明璇強調颱風天繼續風雨無阻，她誓言翻轉綠地！