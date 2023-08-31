旗下有全球最大連鎖超商7-Eleven的日企Seven&i控股，早在去年就跟美國投資集團Fortress談好要脫手SOGO與西武百貨。不料，因員工強力反對，此交易案就一直沒有下文。

不過，經路透社在30日批露，9月1日SOGO與西武百貨將賣給Fortress。在這些百貨公司上班的員工得知此收購消息後，便對外宣稱將進行幾十年來，從未看過的大規模罷工行動，原訂31日就要在東京的池袋西武百貨舉行。

此日本勞資糾紛最新的發展是，日經新聞指出，Seven&i控股還是會把不賺錢的百貨公司出售給Fortress，並與對方談好，要求不能隨意變動百貨公司員工的職務，也不能轉調至其它部門或單位。

日媒表示，7&i原本要借給SOGO與西武百貨1600億日圓，用來財務重整之用，但現在應該只有700億日圓左右，因為這家集團已經取消金援中的900億日圓，約6.15億美元。