【旅奇傳媒/編輯部報導】廣受各地民眾歡迎的「守望精神家園〜非物質文化遺產月暨旅遊推廣」系列活動，將於即日起至10/1，在高雄佛光山佛陀紀念館隆重推出「魅力青海〜青海非物質文化遺產特展」，展出來自青海的非物質文化遺產之中具有代表性的工藝精品，並介紹青海民俗藝術及自然、人文風光的獨特魅力。

▲此為熱貢唐卡。在2009年，唐卡與堆繡、泥塑等以「熱貢藝術」之名被聯合國教科文組織列入非物質文化遺產名錄。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會／提供

青海，位於青（康）藏高原，為長江、黃河、瀾滄江的「三江之源」，是中華文明形成與發展的重要源頭地區之一。別具特色的自然環境，多元的民族風情，發展出青海精采的民俗藝術與傳統技藝，擁有超過3,000項非物質文化遺產項目；對於台灣民眾而言，青海自有一種迷人與神祕的魅力。展覽精選罕見的熱貢唐卡、青繡、河湟剪紙、河湟皮影、黑牛毛帳篷、藏香、銀銅器及鎏金工藝、加牙藏族織毯、藏族與土族服飾……等各項傳統技藝精品展出，並透過圖文並茂的現場展示解說與影片，介紹青海重要的民俗藝術，包括被列入聯合國非遺代表作的民歌「花兒」、格薩爾王說唱藝術等。

本活動由中華文化聯誼會、海峽兩岸旅遊交流協會、青海省文化和旅遊廳、財團法人人間文教基金會、社團法人中華翰維文化推廣協會主辦，活動期間將陸續推出技藝體驗工作坊、文化講座。9/29至10/1的中秋假期，也將舉行多場快閃演出，精彩可期。

▲展現湟中堆繡技法的圓盤擺件。擅長以「剪」、「堆」技法塑造形象，多用於唐卡製作，被譽為塔爾寺藝術三絕之一。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會／提供

▲「魅力青海〜青海非物質文化遺產特展」將於即日起至10/1，在高雄佛光山佛陀紀念館隆重推出。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會／提供

此為公益展覽，免費入場，各項活動訊息詳見官網，或「中華翰維文化推廣協會」粉絲專頁。

此外，想知道更多大陸景點資訊，請查詢「海峽兩岸旅遊交流協會」網站雲遊大陸，或關注「美麗中華」粉絲專頁，開展精采旅遊視野。

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