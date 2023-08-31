美國駐海地大使館今天敦促在這個加勒比海國家的公民「盡快」離開，理由是安全與基礎設施受到挑戰。海地暴力情勢不斷升級，導致民眾流離失所，凶殺案大幅攀升。

路透社報導，美國駐海地大使館在聲明中說，「在海地的美國公民應該盡快使用商業或私人交通工具離開」，並保持極度謹慎。

聯合國表示，海地幫派地盤爭奪戰不斷升級，引發毀滅性的人道危機，導致全國約有20萬人流離失所，約520萬人需要人道援助，人數大約是海地人口的近一半。

本月稍早，由於鄰近地區爆發槍戰，美國駐首都太子港大使館暫時關閉。