李玟生前控訴遭《中國好聲音》節目組羞辱，錄音檔流出後引發各界嘩然，讓浙江衛視難抵外界輿論壓力，於本月25日宣布節目暫停播出，甄妮得知此事後，先是開心直呼：「正義之聲萬歲」，但強調會注意自身安全，她稍早又再次發文重申：「沒結果，我就不能停」。

甄妮近來頻頻在社群為李玟發聲，稍早再次發文：「沒結果，我就不能停，有結果我就立刻停，這是我的承諾」，透露出想追查到真相水落石出的決心，她坦言自身難處在於資訊量太少，得靠網友提供的線索拚湊出真相，不過得花費時間分辨出訊息真偽，強調：「霸凌是一種傷害，結結實實的侵犯，是人都應該譴責才是」。

甄妮強調一切就事論事，若早點給出結果，就能平息此風波，接著隔空疑似向特定對象喊話：「若自認沒犯錯，又何必忙著洗白白，對號入座，只顯得越描越黑」，隨後透露近況，除了指出近來騷擾電話不斷之外，更強調原以為40年過去，內心可以放下某件事，但仍舊耿耿於懷，不免感嘆：「原來適時的小氣還是有的，嗯明天再說吧！冷靜」。

甄妮留言描述近來狀況。（圖／甄妮臉書）

由於蘇拉颱風逼近，不僅強度持續增強，路徑週六還可能會擦過香港，對此，甄妮表示有許多事前的防颱工作得提早準備，也不忘提醒所有人：「天怒人怨，連老天爺也看不下去，颱風將至，各位朋友請提高警覺才好」。