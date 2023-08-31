Bryce Harper had Philly rocking after his 300th career homer! 🤩 pic.twitter.com/xicnYsFWJv — MLB (@MLB) August 30, 2023

效力大聯盟12年的費城人明星強打哈波（Bryce Harper）迎來重要里程碑，31日交手天使，哈波擊出超前比數的2分全壘打，本季第15轟、生涯第300轟出爐，將自己的名字載入史冊。

哈波休賽季接受TJ韌帶手術，今年5月初光速回歸助費城人一臂之力，為了減少手臂負擔，哈波最近開始以一壘手身分登場，終於在8月找回了重炮威力，哈波單月轟出10發全壘打、攻擊指數破1.2，對於有機會闖進季後賽的費城人來說，哈波的回神無疑是喜訊。

本場比賽費城人、天使數度互換領先，8局下1分領先，天使派上牛棚好手莫爾（Matt Moore）把關，對戰左投打擊率高達3成的哈波完全不怕他，抓準第一球轟上中右外野看台，費城人比數改寫為8比7。哈波2012年登上大聯盟，打了1481場比賽完成生涯300轟成就。只不過天使韌性極強，攻破費城人守護神金柏若（Craig Kimbrel）防線，最終以10比8逆轉戰局，毀壞哈波的紀錄之夜。

哈波成為現役第12位寫下300轟的球員，排在第一是生涯擊出510轟的老虎待退老將米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera），在哈波前頭的則是道奇重炮馬丁尼茲（J.D. Martinez）307轟，今年回到老東家海盜的麥卡勤（Andrew McCutchen）以299轟叩關。