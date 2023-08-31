高雄市今（31）日上午沒有下雨，但受年度大潮影響，包含三民區、鼓山區、旗津區，以及前鎮區等處淹水。鼓山區民眾洪先生說，在農曆7月15日至18日就會淹水，很無奈，希望政府能想想辦法。

海水倒灌導致渡船口附近積水，民眾出入很不方便。當地民眾指出，汽機車出入都很不便。有民眾的汽車因為積水拋錨，只能請拖吊車來處理。

民眾也說，積水是海平面上升導致積水，加上地球暖化與颱風來襲，感覺近年來一年比一年嚴重。