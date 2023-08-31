勞保達人張秘書近日分享一個案例，一名網友的父親因生病住院無法工作，經治療仍在1個月後過世，處理完父親後事，他想申請勞保死亡給付卻被告知「已退保、不能申請。」由於該網友父親的勞保投保金額是4萬5800元，死亡給付可領約160萬元，但卻因為他忘了替生病的爸爸跟公司請假，導致這160萬飛了。

張秘書近日在YouTube頻道「勞工朋友的秘書~張秘書」上發影片分享，一位網友提問說，父親生病無法工作，公司竟將爸爸的勞保退掉，導致他的爸爸死亡後，他無法請領勞保的死亡給付。

張秘書表示，當家人或自己生病了，第一個動作請先跟公司請假，因為請了假「僱傭關係」就會存在，使勞工可暫時保有工作資格與加保勞保的權益。根據《勞工請假規則第四條》規定，勞工因為普通傷害、疾病或生理原因必須治療或休養，可在規定範圍內請普通傷病假。

張秘書說，那位網友未與父親同住，但每天都會打電話關心老爸，怎料某天電話打不通，他衝回家發現爸爸倒在床上昏迷不醒。叫救護車送急診，爸爸經急救暫時沒有生命危險，但1個多月後仍不幸過世，處理完後事，該網友想請領父親的勞保死亡給付，怎料卻被告知父親早已被退保，因此無法請領。

張秘書指出，根據《勞基法第12條第1項第6款》規定，勞工在無正當理由的情況下，連續曠職3日或1個月內曠職達6日，雇主可合法中止勞動契約，且不需預告，也不用取得勞工同意。而該網友的父親生病後，網友忘了代替爸爸向公司請假，因此最後爸爸曠職太多天，遭公司退保。

張秘書說，網友父親的投保薪資是4萬5800元，勞保的死亡給付可以請領35個月，換算下來原本可領到160萬3千元，結果因為爸爸生病忘了請假，導致這160萬飛了，真的很令人扼腕。

張秘書補充說，根據勞保規定，勞工因遭遇傷害或罹患疾病在請假期間者，公司不得退保，但是如果已經終止僱傭關係，則應申報退保。此外，根據勞保規定，如果病假請到滿，可以接續請事假和特休假，全部的假都請完以後，可由公司申請留職停薪，然後檢附診斷證明，送到勞保局登記，這樣就能繼續加保勞保。不過，留職停薪是有期限的，普通傷病1年、職業災害2年，如果期限到了仍無法復工，那就會退保。