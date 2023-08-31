擁有114萬人訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」，日前上傳了訪問台北市立動物園的影片，並以和台北市長蔣萬安的合照做影片封面，沒想到卻被擁有18萬人追蹤的親綠醫生劉宗瑀在臉書發文公審。對此，前主播、民眾黨台北市議會黨團副主任吳怡萱發文聲援「許伯&簡芝」，她直言，側翼不講道理，因他們而流淚不值得，「收起眼淚，把大便還給她。」

劉宗瑀日前在臉書發文選用大便圖案當作底圖，稱「許伯&簡芝」訪問北市動物園的那集影片直接讓她退訂，她指出，「許伯&簡芝」聲稱的無政治立場不是嘴巴說了沒有就沒有，「如果真的沒政治立場、那是什麼立場？錢錢立場？」

而「許伯&簡芝」昨（30）日上傳了影片澄清，他們全程都是自費拍攝，影片收益也捐給了動物園，此外，他們也強調，影片採訪的都是專業人士，蔣萬安只是來賓，若是遇到高雄市長陳其邁、民眾黨主席柯文哲，也會用同樣的方式互動，兩人更一度激動落淚。

吳怡萱今在臉書發文聲援「許伯&簡芝」，她直言，「側翼出征，寸草不生」，為了側翼粉專哭泣真的不值得，因為他們不會講道理、也不管內容是什麼，只要有人找了他們不喜歡的人，就會被他們拿「綠色放大鏡」來檢視。

吳怡萱指出，這種亂潑髒水的側翼粉專早已不是第一次胡亂出征，他們高舉「愛台灣」、自詡為「台派」，卻撕裂台灣社會、掏空台灣民主。此外，劉宗瑀的粉專現在更被踢爆，有50位管理員，一周發文超過50篇，且大部分貼文都在罵藍白，「你說她會存什麼好心？收起眼淚，把大便還給她。」