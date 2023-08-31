關務署資料顯示，今年3月僅進口192多噸的雞蛋。（圖／截自關務署）

近日一間資本額僅50萬元的小公司「超思」，因進口雞蛋獲得農業部補助，已引起各界討論，不過農業專家「Lin bay好油」林裕紘更發現，日前時力立院黨團拿到的資料顯示，今年3月共進口306公噸的雞蛋，但實際檢視關務署資料卻僅約193公噸，突然多出113公噸的雞蛋，讓林驚呼「可以多拿很多補助耶」。

超思這間資本額超小的公司，近日因進口雞蛋被各界關注，林裕紘昨（30）日在臉書解釋，小資本之所以很難做進口生意的原因，是因商品進口時就要先完稅，若以雞蛋的30％關稅來計算，關務署資料顯示5月從巴西進口了1,335公噸的雞蛋，算起來平均每周的清關稅金為27.7萬美金（約新台幣850萬元），「小公司哪來那麼多錢支付這些東西？就算是畜產會給錢給超快，東西也要清完關才給錢。」

此外，林裕紘更指出，日前時力立院黨團向農業部索取資料後獲得一份數據，顯示3月的專案進口雞蛋執行情況為「進口306公噸」，但關務署資料卻顯示3月的雞蛋進口量為193公噸，「193跟306差很多耶！怎麼額外變出113公噸的雞蛋？我真的很好奇，而且多了那麼多，可以多拿很多補助耶？」

林裕紘質疑，整個三月明明只有193公噸的進口蛋，畜產會怎麼會跟農業部說補貼了306噸，要拿1.145億的價差補貼？「這其中有什麼貓膩嗎？還是單純的不小心算錯而已啦！這些關務資料跟農業部自己給出來的資料，算證據嗎？」