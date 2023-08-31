胃痛是現代人常見問題，千萬別以為是小毛病，而延誤病情導致治療困難。對此，腸胃科醫師鄭泓志表示，曾有個案出現胸口灼熱感和胃痛，自行服用許多止痛藥及市售胃藥仍未改善，後來他建議患者進行胃鏡檢查，結果不但有胃食道逆流，還發現胃中有多處潰瘍。醫師並提到，有6種情況需要照胃鏡，其中像是莫名的體重下降、50歲以上且有胃癌風險因素者，都要特別謹慎。

鄭泓志在粉專「你的腸胃科醫師 鄭泓志 內科 慢性病」發文說明，胃鏡檢查全名為上消化道內視鏡檢查，其用於觀察食道、胃和十二指腸的內部狀態。檢查時，會透過口腔插入一根細長、有彈性的內視鏡，經由食道至胃，再到幽門及十二指腸，之後回到胃部檢查清楚。在離開胃之前，會抽掉多餘空氣，最後退出時再次檢查食道，待胃鏡抽出即完成檢查。

鄭泓志提醒，千萬不要忽視身體發出的求救信號，而胃鏡檢查是幫助發現問題並及早治療的有效診斷工具，並列出以下6種情況需進行胃鏡檢查：

1、胃部持續不適：若長時間受胃痛、胃酸逆流、食慾不振或體重下降等問題所擾，並且找不出原因，此時就可能需要進行胃鏡檢查。

2、上消化道出血：若出現黑便、帶血嘔吐物或貧血等症狀，都可能需要進行胃鏡檢查。

3、無法解釋的消瘦或體重下降：若體重莫名下降，或者明顯消瘦，皆需要考慮接受胃鏡檢查。

4、懷疑有胃或十二指腸的潰瘍、炎症、息肉或癌症的跡象：這些都可能需要進行胃鏡檢查以確認診斷。

5、監控和評估某些胃腸道疾病的治療效果：像是胃炎或胃潰瘍。胃鏡檢查能幫助了解疾病的改善狀況。

6、50歲以上且有胃癌風險因素者：像是特定飲食習慣或有家族病史的人，最好定期進行胃鏡檢查，以作為癌症的早期檢測。