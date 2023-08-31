以台股掛牌的富邦印度(00652)而言，自2020年3月的14.1元，上漲至今年8月的33.1元，漲幅達134%。而「野村基金(愛爾蘭系列)印度領先股票基金」近3年的報酬率也有75%。

張繼文指出，2019年印度政府開始推動印度製造 (Make in India, MII) 的國家電子政策並祭出高額獎勵，陸續吸引外資前往印度設立生產線及據點，印度的電子製造業過去八年以高達17%的年複合成長率快速增長，正試圖取代中國成為世界的製造中心。擁有人口紅利優勢的印度、政府推動的統一GST消費稅、調降企業稅、銀行業整頓等結構性改革所帶來的效應將持續發酵，加上大量中產階級家庭崛起、「中國+1」供應鏈去中化浪潮，印度成為新世界工廠首選，MII政策鍍金，科技鏈落腳印度，推升印度經濟成長，政府持續支持私人企業投資，維持製造業資本支出15%的低稅收比率，預期在政策紅利驅動下，將促使國內經濟生產活動與消費維持強勁，坐擁天時地利的印度，今年經濟預估依舊可維持將6%高成長，今年以來印度獲得外資流入金額居新興亞股前段班，支撐股市評價向上。統計過去10年間周報酬數據，印度股市與MSCI全球指數相關係數為0.668，印度股市與國際股市連動度並不算高，將印度股市納入股市配置有助於分散風險。

展望未來，印度大環境正發生巨大的變化，強勁的內需市場、MII新世界工廠即將引爆的製造業升級，加上「中國+1」的供應鏈轉移，經濟結構的重組、企業獲利表現強勁、龐大人口紅利、消費升級、吸引外資青睞，推升印度贏戰新局，成為接下來十年全球不可錯過的重要市場。建議投資人視己身風險承受度，利用印度其與全球較低相關係數分散風險，單筆搭配定期定額長期參與長線高速成長的印度投資契機。