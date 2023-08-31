美國政府2019年將大陸電信設備廠華為列入出口管制清單，華為在蟄伏3年後，最新旗艦機型「Mate 60 Pro」29日突然在官方電商網站上線，該手機採用華為海思自研的麒麟9000s晶片，售價6999元人民幣，引起市場高度關注。知名網路爆料者fin拆解華為麒麟9000S後，分析其相當於2020年的頂級水準。

fin在Twitter上針對華為麒麟9000S處理器提出許多研究內容，該晶片是採2020年台積電5奈米製程，他推測華為受到制裁前應該就拿到安謀A710 / A510架構，並開發不少，受到美國制裁後麒麟9000s暫停擱置，直到今年再度重啟，因此能在極短時間交給中芯國際流片並上市。

fin進一步指出，考量到中芯國際制程N+2工藝，已經是目前侵潤式微影曝光設備的極限，包括超多重曝光、良率問題，再加上安謀架構方面也停供，他預估麒麟晶片的水準未來幾年可能離極限不遠了，也許是拿A710 改良，還能提高一點。

如果從跑分來看， fin分析華為麒麟9000S大概停留在高通驍龍865／麒麟9000水準，也就是2020年的業界頂尖。