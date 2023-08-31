鴻海創辦人郭台銘宣布出戰2024總統大選，最新民調顯示，民進黨總統參選人賴清德持續領先，而在野諸參選人的支持度則略顯低迷，不少民眾都盼望國、民兩黨能進行整合。對此，前立委郭正亮透露，國民黨不考慮當副手的選項，但國民黨是否願意承諾只選一任總統呢？不然柯文哲等8年都73歲了，這是民眾黨人十分在意的。

在昨（31）日的網路節目《下班瀚你聊》當中，有民眾提問，「柯如果當副手的話，民眾黨不分區有望衝上12席嗎？如果柯選總統，國民黨會提出什麼條件讓侯當副手？」郭正亮回應，柯文哲如果當副手與侯搭檔，國民黨有自己的區域立委，民眾黨不分區只會維持現在的樣子。但郭正亮透露，若要和國民黨談總統大選合作，柯文哲選總統這個問題是完全不可能的，「國民黨完全不考慮這個選項」。

不過郭正亮也點出，國民黨要考慮只有當一任總統，「就是侯友宜要不要承諾只當一任？這一任當正的，我的了解就是這樣。」主持人黃暐瀚則提出質疑，認為國民黨就連「只當一任、讓柯文哲選」的承諾都很難做出來。郭正亮回應，這就取決侯友宜的人品，這就是講話算不算話的問題，譬如說當初宋楚瑜為什麼會相信連戰，連戰也說只會做一屆，「宋自己相信連戰會做到」。

然而黃暐瀚再質疑，連宋合是2004年的事，「意思是說連戰先做4年，4年後換宋楚瑜做，可是4年後宋楚瑜是回國民黨做，今天除非民眾黨被吸收，要不然國民黨怎麼可以承諾說我們四年後不選總統？」郭正亮則分析，「柯文哲已經快65了，我們要考慮民眾黨的立場，柯文哲當8年（副總統）已經73歲了，是要選什麼？變成川普的年紀，不太可能這樣。」

除此，黃暐瀚另指出，關於網友詢問民眾黨不分區能否衝上12席，那就是要450萬票，10席也要300萬票，上次民眾黨158萬票5席，國民黨是470萬票拿13席，不分區總數只有34席。「而且柯文哲當副手的話，很多希望他當正的人會失望，就不投了，情勢都在變化。」