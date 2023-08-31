印尼雅萬高鐵連接首都雅加達及第四大城萬隆（Bandung），全長142.3公里，設有4站：位於雅加達的哈林站（Halim）、卡拉旺站（Karawang）、西萬隆帕達拉朗站（Padalarang）、東萬隆德加魯爾站（Tegalluar）。

雅萬高鐵原本預定蓋5個車站，但傳出因造價飆漲，因成本考量而只蓋4個。據印尼中國高鐵公司官網資料，雅萬高鐵通車後，雅加達及萬隆兩地原本3.5小時的車程將縮短至36至44分鐘，然而，雅萬高鐵在雅加達的總站，以及在萬隆的兩個車站，距離市區卻都有一段距離。

印尼交通協會（MTI）主席阿迪特雅（Aditya Dwi Laksana）向中央社舉例，「從雅加達哈林站至市區得耗時30分鐘以上，若遇到塞車，可能需要更長時間」。

雅加達塞車問題嚴重，多年來在全球最塞車城市中排名首位，記者8月中旬從雅加達市區搭車前往哈林站，花了將近一小時，且計程車司機因對車站地址不熟悉，找車站位置找了很久。

阿迪特雅說：「雅萬高鐵現在所面臨的最大挑戰是如何提供良好的接駁方式，讓乘客得以更方便換乘其他交通工具到市中心。」

雅加達輕軌系統（LRT Jabodebek）位於哈林的車站8月28日剛啟用，這個輕軌站可連接雅萬高鐵哈林站，但實際運行及使用情形仍得等雅萬高鐵通車後才能觀察。

至於西萬隆的帕達拉朗站，距離萬隆市區則約需40分鐘車程；最終站、東萬隆的德加魯爾站至市中心則得逾一小時，換言之，搭雅萬高鐵真正能省下的時間約2小時。

阿迪特雅接受中央社採訪時一再強調，雅萬高鐵在短期內必須提供更好的交通接駁，他另舉例，位於東萬隆的終點站德加魯爾站附近必須設有交流道以連接公路，「若無法滿足這些條件，就意味根本還沒準備好載送乘客」。

當局目前規劃，萬隆站點將透過傳統火車接駁至市區，車程約半小時以內，但從高鐵站走至傳統車站，再加上等車時間，恐怕得花費更久時間。

以西萬隆的帕達拉朗火車站為例，印尼專家預估，班次間隔可能達10分鐘以上。

交通運輸專家、萬隆理工學院副教授盧比斯（Harun Al Rasyid Lubis）向中央社表示，帕達拉朗站火車站連接市區的火車班次受限於火車的設計，車距至少要10分鐘以上，且還需要分一些班次給速度較快的火車通過，因此會拉長乘客等車時間。

阿迪特雅也提出類似看法，他說：「接駁至市區的火車班次，間隔時間絕對不能太長，如果乘客得等很長時間，那高鐵速度再快也沒用。」