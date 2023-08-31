百萬Youtuber「這群人」成軍至今已滿13年，以搞笑語錄及各職業模仿深受粉絲喜愛，不過隊長展榮日前拋出震撼彈宣布「明年停更」，暫時劃下休止符，震驚不少粉絲；經過一天時間沉澱，展榮再發文「該哭的早已經在這一年自我消化完畢」，弟弟展瑞也坦言，第一時間討論此事時「我哭了」。

展榮在宣布停更消息後一天，再度於社群上發文感謝粉絲的關心，同時表示這是「這群人」長期討論下來的結果，因為不想帶給粉絲負面情緒，所以「該哭的、笑的、煩的、尖叫、不舒服、擔心、焦慮的，早已經在這一年自我消化完畢」，之後的他樂於接受各種可能性出現在我的生命裡，只要表演不脫離好玩的本質，他都樂於用各種形式呈現在眾人面前。

至於展瑞30日也有感而發，他透露，自己與團員最長的認識20年，至少共事13年「高中到大學同學到同事到夥伴」所以做決定的當下很掙扎，也一度不捨地哭了，但他確定每位團員已是宛如家人般的存在「我對這個家，不限於一個頻道或更新模式的定義，而是不管怎樣，我愛你們」。

事實上，「這群人」展榮曾提到，這是大家討論後達成的共識「主要原因是因為我們覺得是時候做出一些改變」，期盼這些改變能讓彼此往更好的方向前進「也讓我們可以回歸那種純粹緊密的『心』」。