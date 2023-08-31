來自日本的通告藝人大久保勇太，為了在台灣發展，租下位於台北市士林區的公寓頂樓加蓋，31日凌晨家中卻發生祝融之災，警消獲報後前往搶救，驚見大久保勇太倒臥在地板，幸好緊急送醫後已恢復生命跡象。而網友發現大久保勇太3天前才PO愛台灣的貼文，紛紛留言祝福他早日康復。

這場火災發生在31日凌晨3點，地點為台北市士林區通河東街的公寓頂樓加蓋，目前由大久保勇太租下，民眾發現頂樓冒出濃煙，趕緊打119報案，警消到場破門而入，發現起火原因疑似跟客廳的冷氣有關，並在房間內找到倒臥在地板上的大久保勇太，緊急將他送醫，所幸經搶救後已恢復生命跡象。冷氣室內機已整台燒成灰燼，濃煙將室內天花板、牆壁燻黑，至於起火原因警消仍在調查中。

大久保勇太28日才在臉書寫下對台灣的愛，他說很喜歡台灣的街道，所以有空就會騎單車到處走走，看到漢字就有新鮮感，因此很少搭捷運。大久保勇太回憶，11歲首次踏上寶島，當時就有想念又溫暖的感覺，「忽然想起『我上一輩子是不是台灣人？』這輩子雖然我是個日本人，但幸運現在我就住台灣。」

大久保勇太是通告藝人。（圖／FB@大久保勇太）

而他12日錄製節目《醫師好辣》遇到主持人徐乃麟，非常佩服對方散發幽默、認真、霸氣和親和力的氣息，「因為日本人通常這種個性的人比較少，而這是我很喜歡台灣人的原因，希望我也總會有一天可以成為像乃哥一樣很有魅力的男人。」

愛台灣的大久保勇太，2021年7月更取得台灣師範大學華語文教學系國際華語與文化組學士文憑，他當時有感而發地說：「四年間跟師大的同學一起努力的生活，真的非常幸福，尤其是中文不好的時候⋯大家都很熱情的幫助我，因為有大家的照顧，我才能拿到這個畢業證書。」大久保勇太也承諾會繼續留在台灣，努力增進中文，更希望有天中文能力能超越台灣人。此外，大久保勇太還誇讚台灣的食物好吃，很感謝台灣的一切。