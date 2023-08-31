蘋果9月中旬將舉辦活動，iPhone 15系列備貨進展受矚，分析師評估，高階iPhone 15 Pro Max開案時間晚，預期量產時程落後其他iPhone 15機種，而iPhone 15系列儘管有堆疊CIS、面板、電池、以及鈦合金中框等設計問題，但均可透過增加產能或改善良率解決。

蘋果（Apple）將在台灣時間9月13日凌晨1時舉辦特別活動，外界預期將發表iPhone 15系列手機，備貨進展受矚。天風國際證券分析師郭明錤30日晚間在個人推特（Twitter）指出，由於iPhone 15 Pro Max開案時間最晚，預期量產時間落後其他iPhone 15機種。

郭明錤分析，iPhone 15系列主要生產問題在堆疊式CMOS影像感測元件（CIS）、面板、電池、以及鈦合金中框設計。

他指出，堆疊式CIS問題可用增加產能解決，不過仍影響約10%至15%的iPhone 15普通版機種出貨量，至於面板問題可用改變供應商比重解決，電池可用改善生產良率解決。

在鈦合金中框，郭明錤表示，也改善良率解決，鈦合金中框的生產挑戰在於加工難度高，以及蘋果第2季在開發途中設計大改，決定取消虛擬按鍵設計所致，不過鈦合金中框設計有助減輕iPhone 15系列重量。

郭明錤日前預估，高階版iPhone 15 Pro Max占iPhone 15系列訂單比重約35%至40%，是iPhone 15系列占比最高的機種。

國外科技網站MacRumors日前預期，iPhone 15系列將有12項新功能或設計革新，其中高階版iPhone 15 Pro系列將採用蘋果新一代A17應用處理器設計，iPhone 15 Pro機殼系列將採用鈦金屬材質。

產業人士評估，iPhone 15 Pro系列組裝所需鈦金屬中框，仍由鴻海集團旗下工業富聯提供大部分產品，捷普（JABIL）集團以及中國藍思科技旗下收購可成的江蘇泰州廠，也可提供部分金屬中框。

至於iPhone 15系列的鏡頭模組和感測元件，韓國媒體日前預期，日本索尼（Sony）主供影像感測元件，韓國LG Innotek主供鏡頭模組；郭明錤日前評估，大立光可能獨家供應iPhone 15 Pro Max潛望鏡鏡頭。