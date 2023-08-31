瑞銀（UBS）估計光是保險業在佛州的理賠金，有50％為逾40.5億美元，10％為256億美元，平均估計為93.6億美元。理賠金高低的機率，因颶風的強度和移動路徑而有所不同。

儘管理賠金可能高達百億美元，但跟美國歷來颶風賠理計算，伊達利亞的理賠金額仍未能躋進前十大颶風之列。

全球保險業今年要面對充滿挑戰的一年，因為自7月1日以來，再保險業把關鍵領域的再保費率調高，以及俄烏戰爭，跟加州與佛州等地區不斷發生嚴重野火和颶風等災難，都給保險業帶來嚴重虧損。