依國發會公布台灣2050淨零路徑階段減碳目標，宣布2030年將較基準年2005年減量24正負1％，僅較原先的20％目標提高比率偏低外，更遠落後主要國家的2030年減碳50％目標，綠色和平呼籲，總統候選人應納入2030年減碳40％的目標、再生能源占比40％路徑，也將在10月21日辦理「淨零台灣氣候對話」，且3位賴清德、侯友宜及柯文哲主要參選人均允諾參加。

綠色和平氣候與能源專案主任張皪心表示，以再生能源2030年占比目標為例，澳洲、德國及美國提出80％以上目標，印度、歐盟及法國也提出40％以上目標，鄰近的日本也有36％至38％，但台灣現行目標僅有27％至30％，「仍有很大進步空間」；且2030年淨零目標僅上看25％，落後日本、韓國等主要競爭國家，相較聯合國建議的43％更有一段距離。

張皪心說，因此提出政策建議書包括「多元綠能」、「淨零軟實力」及「保護自然碳匯」檢視候選人氣候政策，應可參考美國政策透過補助、獎勵企業投入綠電自發自用，企業擁有或投資光電案場，可獲稅收抵免額度，藉此讓用電大戶主動投入綠電市場，提高再生能源占比。

為了讓民眾更瞭解總統參選人對能源、淨零碳排的政策，國際氣候發展智庫執行長趙恭岳表示，經與3位總統參選人競選團隊溝通，3人均允諾參與國際氣候發展智庫及能源轉型推動聯盟辦理的淨零台灣氣候對話，並有媒體提問、公民團體提問等程序，讓總統參選人向選民說明氣候與能源政策規劃。